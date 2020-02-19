Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс порадовала поклонников новым постом в Инстаграм

Артистка позировала на фото в откровенном образе, пишет Politeka.net. На ней был черный лифчик, который едва удерживал пышные прелести. Брюки звезда расстегнула и засветила лишнее - белые трусики.

Эвелина положила руку на штаны и немного их отогнула.

Нельзя не заметить упругий и красивый пресс знаменитости.

Сверху на артистке был накинут белый пиджак. Завершили образ знаменитости красные кепка и перчатки.

Эвелина повернула голову и приоткрыла губы. На ее закрытых глазах видны черные тени, которые стали акцентом в макияже.

"Я считаю, что посуда бьется , на счастье!

Вчера ночью, в доме, спускаясь по лестнице я уронила любимую большую миску( в которой было две маленьких и еще два разрезанных граната). Стекла двух видов и кровоподтеки от граната были на белых ступенях трех лестничных проемов.



Полночи я провела в зачистке, как будто после какой-то бойни, и всё равно верю, что на счастье!", - подписала снимок звезда.

За 12 минут пост собрал более 700 лайков.

"Так и есть ,главное верить в лучшее 🌹", "Однозначно на счастье 👍мы то во что мы верим, так что главное наш настрой👌", "Вы всегда дама, а тут вы поступили как настоящая женщина!!!", "Ого-го, Эвелина,в таком наряде я ещё вас не видал))🤗 шикарненько!🔥🔥🔥", "Знаете что, Эвелина... Вы коза!

Ну нельзя быть такой шикарной женщиной‼️

Есть 2 дамы, на которых я смотрю с восхищением - это вы и Судзиловская", "Я тоже верю, что посуда бьётся на счастье", "У меня к гостям🤗", "Да на счастье", "Прикид 🔥, перчатки красные🔥👍Эвелина👍💪", "Посуда бьется жди удач не плачь красавица не плачь❤", "Прикид не тот,да и вы уже не та, Эвелина", "Значит эта вещь закончила свое существование", "Уронил керамический нож и он треснул", "Главное сами не поранились", "хорошо когда у человека в голове светлые мысли не смотря ни на что.счастья вам!", "Эвелина классно выглядишь😘❤️", "Добрая❤️", "Желаю вам успехов вы лучшая ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что шикарная Бледанс посветила формами в бикини: "Девочка без возраста".

А еще Politeka писала, что развратная Бледанс показала дикие игры с плеткой: «От такого слюни до пупа».

Также Politeka сообщала, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».