Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес розповіла про свій стиль

Зірка записала відео, на якому постала в білій футболці з принтом у вигляді, намальованої дівчинки, пише Politeka.net.

Зверху артистка наділа зелену шкіряну куртку, яку розкрила, щоб посвітити гарною річчю під нею. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Довге, світле волосся Джей Ло розпустила. Легкий макіяж виділив красу очей зірки, а також її пухкі губи.

На відео також представлені інші кадри, на яких Лопес з'явилася у синій шкіряній куртці, і з підв'язаним на шиї шарфику. Крім того, можна було помітити на руці сумочку.

"Я завжди вважала, що бути оригіналом означає не йти за чиїм-небудь шляху. ✨ Довіряй своєму баченню і не жалкуй про це! #TheCoachOriginals #CoachNY", - написала автор посту.

За 11 годин пост зібрав більше одного мільйона переглядів і багато коментарів.

Зірка отримала масу приємних повідомлень про те, яка вона гарна, і незважаючи на те, що їй вже 50 років, Лопес все також гаряча, як і 20 років тому.

Нагадаємо, папараці зняли зірку в Майамі. Лопес якраз йшла після занять в спортзалі. Артистка була в легинсах з камуфляжним принтом і в спортивному короткому топі.

Відразу помітно, що у зірки коротке волосся, вона йшла без граму гриму і укладки. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.

Завершили образ артистки сережки-кільця і окуляри-авіатори. Зірка тримала в руках смартфон.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес грайливо зняла свою фігуру, починаючи з округлих стегон і закінчуючи грудьми.

Жінка відпочивала на пляжі в білому купальнику. Вона залишилася зовсім без макіяжу. Мабуть, намагається засмагнути.

Відео з Лопес подивилися понад 6,6 мільйон разів. Шанувальники в захваті від її форм.

Нагадаємо, на арені Hard Rock Stadium в Майамі пройшов фінал національного чемпіонату з американського футболу Супербоул-2020.

Публіку розважили запрошені зірки світового масштабу, в тому числі, Дженніфер Лопес.

Так, Джей Ло вибрала чорне відверте вбрання зі шкіри. Вона вставала на коліна прямо на сцені.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Шакіра помірялись апетитними формами: «ліфчик затісний».

Як повідомляла Politeka, Джей Ло покрутилася на жердині і блиснула пружним тілом разом з Шакірою.

Також Politeka писала, що 50-річна Дженніфер Лопес збентежила відвертими кадрами: «фігурка - вогонь».