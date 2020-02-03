Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала кадр со своей подготовки к ожидаемому в США спортивному событию

Артистка выступит с не менее известной, чем она сама певицей Шакирой в качестве приглашенной звезды на открытии мега-матча сезона по американскому футболу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Лопес.

Так на новом опубликованном фото Дженнифер Лопес позирует в спортивном костюме - облегающих лосинах и коротком темном топе. На фото видны все приимущества фигуры 50-летней звезды: стальной пресс, подкачанные ноги и руки, а также ягодицы.

Джей Ло позировала на репитиции - подготовке в шоу, которое состоялось 2 февраля. Кроме прочего, она подняла руку вверх с микрофоном, что очень порадовало ее фанов - некоторые даже сравнили звезду со статуей Свободы в Нью-Йорке.

Отметим, что грандиозный и так называемый Супербоул состоится в Майами - это одно из самых ожидаемых мероприятий спортивного мира в США. Видимо, организаторы решили поручить выступить на такого масштаба действе именно спортивной и целеустремленной Джей Ло - эталону современной, по мнению многих, женщины. Возможно, дело и в том, что она не так давно обручилась с Алексом Родригессом - звездой спорта, но не футбола, а бесболла. Последний вид споорта, американцы, к слову просто боготворят, впрочем футбол - они любят не меньше.

Ранее, Джей Ло в свои уже не совсем молодые годы решила покрасоваться в разнообразных и что важно - брендовых откровенных нарядах. Среди прочего, поклонники актрисы и певицы выделили яркий бельевой комплект или же купальник с леопардовым принтом под пояс, "страстные итальянские мотивы" в виде корсетного обтягивающего платья на выдающейся фигуре певицы, а также пышную укладку и яркий стилистический макияж на лице Джей Ло.

Фолловеры по всему миру за считанные минуты пишут тысячи восторженных комментариев под опубликованной подборкой, многие из них считают Дженнифер Лопес "эталоном женственности" и ярким примером "выдающейся, любящей своих фанов" артистки.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопес потрясла своим голосом.

Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопес засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все