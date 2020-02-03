На арене Hard Rock Stadium в Майами прошел финал национального чемпионата по американскому футболу Супербоул-2020

Игру смотрели более 100 миллионов человек, пишет Politeka.net.

Публику развлекли приглашенные звезды мирового масштаба: певицы Дженнифер Лопес и Шакира. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезды исполнили свои хиты, и устроили зажигательные танцы с большим количеством танцоров.

Обе певицы успели поменять несколько нарядов и выступили великолепно.

В частности, Джей Ло выбрала черный откровенный наряд из кожи. Она вставала на колени прямо на сцене. А вдругом наряде - в светлом и блестящем - артистка покружилась на шесте. Звезда раскинула руки, а ее волосы развеял ветер.

В конце выступления две звезды предстали перед публикой одновременно. Они потрусили пятыми точками, а позже под апплодисменты поблагодарили своих зрителей.

Видео и фото со своих выступлений знаменитости опубликовали на страницах Инстаграм.

Посты на странице Дженнифер Лопес собрали миллионы просмотров и лайков. Артистка восхитила своей красотой и спортивной подготовкой. Стоит отметить, Джей Ло уже 50 лет и возраст ей не помеха - она віглядит великолепно.

Подчеркнем, поединок НФЛ ежегодно становится самым дорогим спортивным событием в мире. Такие звезды, как Дженнифер Лопес и Шакира впервые развлекли публику на мероприятии. Национальный гимн исполнила артистка Деми Ловато.

Минимальная цена на билет - 2500 долларов. Реклама во время трансляции матча - пять миллионов долларов за 30 секунд.

Только за олин день канал CBS зарабатывает около 300 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что накануне Дженнифер Лопес показала кадр со своей подготовки к спортивному событию.

На фото звезда позировала в спортивном костюме - облегающих лосинах и коротком темном топе. Видны все приимущества фигуры артистки: стальной пресс, подкачанные ноги и руки, а также ягодицы.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в обнимку с Шакирой на промо-вечере матча Супербоула.

Шакира была одета скромнее Лопес, но вместе с тем смотрелась тоже очень хорошо.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопес потрясла своим голосом.

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