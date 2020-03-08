Известная актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о своем стиле

Звезда записала видео, на котором предстала в белой футболке с принтом в виде, нарисованной девушки, пишет Politeka.net.

Сверху артистка надела зеленую кожаную куртку, которую распахнула, чтобы посветить красивой вещью под ней. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Длинные, светлые волосы Джей Ло распустила. Легкий макияж выделил красоту глаз звезды, а также ее пухлые губы.

На видео также представлены другие кадры, на которых Лопес предстала в синей кожаной куртке, и с подвязанным на шее шарфике. Кроме того, можно было заметить на руке сумочку.

"Я всегда считала, что быть оригиналом значит не идти по чьему-либо пути. ✨ Доверяй своему видению и не сожалей об этом! #TheCoachOriginals #CoachNY", - написала автор поста.

За 11 часов пост собрал более одного миллиона просмотров и много комментариев.

Звезда получила массу приятных сообщений о том, как она красивая, и несмотря на то, что ей уже 50 лет, Лопес все также горяча, как и 20 лет назад.

Напомним, папарацци засняли звезду в Майами. Лопес как раз шла после занятий в спортзале. Артистка была в легинсах с камуфляжным принтом и в спортивном коротком топе.

Сразу заметно, что у звезды короткие волосы, она шла без грамма грима и укладки. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Завершили образ артистки сережки-кольца и очки-авиаторы. Звезда держала в руках смартфон.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес игриво сняла свою фигуру, начиная с округлых бедер и заканчивая грудью.

Женщина отдыхала на пляже в белом купальнике. Она осталась совсем без макияжа. Видимо, пытается загореть.

Видео с Лопес посмотрели более 6,6 миллион раз. Поклонники в восторге от ее форм.

Напомним, на арене Hard Rock Stadium в Майами прошел финал национального чемпионата по американскому футболу Супербоул-2020.

Публику развлекли приглашенные звезды мирового масштаба, в том числе, Дженнифер Лопес.

Так, Джей Ло выбрала черный откровенный наряд из кожи. Она вставала на колени прямо на сцене.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Шакира померились аппетитными формами: «лифчик тесноват».

Как сообщала Politeka, Джей Ло покрутилась на шесте и сверкнула упругим телом вместе с Шакирой.

Также Politeka писала, что 50-летняя Дженнифер Лопес обескуражила откровенными кадрами: «фигурка - огонь».