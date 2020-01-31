Артистке уже "перевалило" за 50, но ее фигура до сих пор поражает

Знаменитая американская артистка Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и рядом с Шакирой

Джей Ло не перестает удивлять публику своей смелостью и невероятным упорством в достижении целей. Как известно, 50-летняя актриса обручилась со звездой бесбола Алексом Родригесом, но выступит с не менее известной певицей Шакирой в качестве приглашенной звезды на открытии мега-матча сезона по американскому футболу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Так на новых опубликованных фото Дженнифер Лопес позирует в обнимку с Шакирой на промо вечера - матча Супербоула - это решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне. Матч пройдет на «Hard Rock Stadium» второго февраля в Флориде, Маями:

"Выпустите на поле, тренер", - подписала артистка подборку. Кроме прочего, поклонники звезд отметили, что именно они достойны открыть такой грандиозный вечер спорта, а также о том, что "тесноватый" светлый бра и юбка-карандаш на Джей Ло - сидит просто безупречно. Шакира была одета гораздо скромнее Лопес, но вместе с тем смотрелась тоже очень хорошо, пишут в комментариях фаны музыки.

Ранее, Джей Ло в свои уже не совсем молодые годы решила покрасоваться в разнообразных и что важно - брендовых откровенных нарядах. Среди прочего, поклонники актрисы и певицы выделили яркий бельевой комплект или же купальник с леопардовым принтом под пояс, "страстные итальянские мотивы" в виде корсетного обтягивающего платья на выдающейся фигуре певицы, а также пышную укладку и яркий стилистический макияж на лице Джей Ло.

Фолловеры по всему миру за считанные минуты пишут тысячи восторженных комментариев под опубликованной подборкой, многие из них считают Дженнифер Лопес "эталоном женственности" и ярким примером "выдающейся, любящей своих фанов" артистки.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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