Відома російська актриса Евеліна Бледанс вирішила блиснути перед підписниками розкішним тілом в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В свято 8 березня жіноча білизна - найприємніший подарунок для нас, дівчаток.🌸🌸🌸 Добре те, що він принесе задоволення не тільки вам, але і вашому чоловікові», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на форми жінки бурхливими коментарями, про що говорить те, що відбувається під постом.

«Богиня! І фігура вогонь», "Красуня»,» Та на вас хоч панталони фірми Більшовичка натягни, все одно красуня», «супер красуня», «Дуже гарненька, мені здається тут і обговорювати нічого», «Фігура супер! Чомусь відразу згадується фраза:А у вас немає такого халатика, тільки з перламутровими гудзиками?», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що актриса і телеведуча - спокуслива "медсестра" з "Маски-шоу", здається не старіє. Зірка, яка вже давно живе і працює в РФ, похвалилася дивовижною підтягнутою фігурою на камеру посеред власної кухні.

Так, крім іншого, артистка в своїх сториз в Instagram запитала у фоловерів, залишати їй нове плаття, яке зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися. На Бледанс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка мережі і ТБ, позуючи на камеру в ньому буквально выпячивала в об'єктив свою груди, анатомічні особливості будови якої або ж зроблені вже хірургами, бувально стирчали під сукнею.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях.

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри.