Известная на весь мир фигуристая красавица-модель Ким Кардашьян не устает удивлять публику. Удивление фанов звезды настигает, по большей части, приятное

Так не единожды рожавшая Ким умудрилась сохранить практически перфектную фигуру и регулярно хвастается ею, показывая поклонникам кадры в популярной соцсети. Как сообщает Politeka.net, красавица-артистка показала часть своего нового стильного и минималистического фотосэта в Инстаграм.

На студийном снимке бизнес-вумен и светская львица позирует близко к объективу камеры, портретным фото не назовешь, ведь на нем можно рассмотреть не только лицо звездной американки, но и ее подтянутое ухоженное тело. Разумеется, упоминают фаны в комментариях, без фоторетуши в данном случае не обошлось, но все же и сама Ким, цитируем "невероятная красавица".

Кардашьян-Уэст позировала в бежевом белье - бра и трусиках с высокой талией и из-за цвета белья, отмечают пользователи в сети, комплект стал "практически невидимым".

Напомним, 39-летняя светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит выставлять напоказ свои впечатляющие формы. Звезда поделилась кадрами очередной откровенной фотосессии на своей странице в Инстаграм.

В подписи Ким отметила, что эти фото были сделаны какое-то время назад. На них она позирует в весьма оригинальном образе. Дело в том, что из одежды на Кардашьян лишь тянущееся белое платье в пол, в которое знаменитость зачем-то влезла с руками. Ткань натянута настолько сильно, что под ней можно с легкостью рассмотреть тело красотки, которая для пущей пикантности снимков решила не надевать нижнее белье.

На первом фото Ким позирует полуоборотом, демонстрируя зрителям свои внушительных размеров ягодицы.

На втором снимке Кардашьян опирается спиной о стену и стоит с закрытыми глазами.

На последнем фото Ким смотрит прямо в камеру, обхватив свое тело руками под платьем.

Скандальные снимки всего за час набрали более 700 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев. Поклонники красотки буквально сходят с ума от откровенной фотосессии.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.