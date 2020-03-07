Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, показала, как проводит время со своей красавицей-подружкой

Девушки отдыхали на вечеринке, где пили алкогольные напитки, пишет Politeka.net.

Белла была в белом топе с кружевными вставками вверху и с глубоким декольте. На шее у нее блестела цепочка, а в ушах - длинные серьги.

Хадид улыбалась на первом фото, поднеся к губам бокал с напитком. Звезда пила с подругой на брудершафт.

На втором фото, видимо, красотки закусывали. Белла игриво смотрела в сторону, поставив знакомой рожки.

"Сумасшедшие, мы даже не вышли из одной утробы", - подписала фото модель.

За 10 часов пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

"Столько энергии", "Превосходно!", "Черт, ты что-то с чем-то🔥🔥🔥🔥", "Две любви моей жизни", "мои ангелы", "Вы двое слишком милые", "Мне приснилось, что я и ты тусуемся на яхте. На мгновение я почувствовал себя действительно счастливо", - написали пользователи сети.

Напомним, Белла Хадид позировала в черных футболке и рубашке, а также в желтых очках. Волосы у нее распущенные. Завершили образ необычные сережки.

Звезда была не одна, а в компании - подруга модели выбрала более откровенный наряд с вырезом в районе груди.

На фото Белла была в игривом настроении, она улыбалась, и, в общем, вела себя непринужденно.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид покрасовалась у зеркала в эффектном наряде, который состоял из короткой джинсовой куртки, юбки и берета. Последний элемент не удивительно, что присутствовал на Белле, так как она заговорила в своем посте о вероятном приобретении недвижимости в Париже.

Так на снимках частично Белла засветила свою грудь, стройные ножки и подтянутый живот.

Напомним также, что Белла Хадид выставила фото с показа мод от американского бренда Rodarte.

"Абсолютно радикальное шоу - спасибо, что пригласили, я горжусь работой с вами", - написала модель.

На Белле было белое платье по колено с красными вставками, а на голове у модели - оригинальная шляпка в форме красно-белого цветка.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".