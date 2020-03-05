Російська артистка Евеліна Бльоданс покрасувалася в домашній обстановці, показавши "смакоту"
Актриса і телеведуча - спокуслива "медсестра" з "Маски-шоу", здається не старіє, передає Politeka.net. Зірка, яка вже давно живе і працює в РФ, похвалилася дивовижною підтягнутою фігурою на камеру посеред власної кухні.
Так, крім іншого, артистка в своїх сторіз в Instagram запитала у фоловерів, чи залишати їй нову сукню, яка зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися. На Бльоданс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка мережі і ТБ, позуючи на камеру в ньому буквально випячувала в об'єктив свої груди, анатомічні особливості будови якиз або ж зроблені вже хірургами, бувально стирчали під сукнею.
Також артистка підіймала сукню, світила стрункими ніжками, їла сир, показово посміхалася і крім усього цього позувала в декольтованій сукні рожевого кольору і в капелюсі з широкими полями.
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Зазначимо, що шанувальники зірки не мали цього разу можливості коментувати її пости, але раніше вони відзначали, що фігуриста Евеліна ще дасть фору багатьом молодим красуням, мовляв, така красуня і перебуває у відмінній фізичній формі.
Нагадаємо, нещодавно Евеліна Бльоданс поділилася фото і відео зі зйомок. Красуня сяяла в рожевому лижному костюмі.
На знімку актриса позувала, широко посміхаючись. Вона йшла з колегою до місця, де їх уже чекала знімальна група.
"Схоже весна. Встигли насолодитися снігом або так його і не побачили? Я ось гору тільки на зйомках", - підписала кадри зірка, поставивши геолокацію "Гірськолижний курорт Сорочани".
Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс одягла чорний ліфчик, який ледь утримував її пишні принади. Штани зірка розстебнула і засвітила зайве - білі трусики.
Не можна не помітити пружний і красивий прес знаменитості.
Нагадаємо, що престаріла Бльоданс засвітила груди в обнімку зі скандальною Кудрявцевою.
А ще Politeka писала, що Бльоданс засвітила зайве в розстебнутих штанях.
Також Politeka повідомляла, що гаряча Бльоданс приміряла костюм медсестри.