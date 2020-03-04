18-річна француженка Тілан Блондо, яка з дитинства займається модельним бізнесом і отримала звання "найкрасивішої дівчинки", збентежила несподіваним образом

Як передає Politeka.net, модель виклала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в широкій джинсовій куртці і високих чобітках, що видно на тому кадрі, де вона сидить. Так, судячи з підпису, дівчина взяла участь у фотосесії, яка пройшла на міській вулиці, і подякувала за дивовижні кадри фотографові.

Тілан вибрала невигадливу зачіску, просто зібравши волосся в хвіст, зате ідеальний макіяж природних тонів чудово доповнив її прекрасний образ.

"Спасибі @miumiu від мене ❤️ !! Завжди красиве шоу, щоб подивитися 👏🏼", - написала Тілан в соцмережі.

Шанувальники не втрималися, щоб не засипати дівчину компліментами. За півдня фото зібрали майже 100 000 "лайків".

"Я хочу виглядати як ти! 😍"

"Нереальна"

"Чому ти така красива? Чесно заздрю тобі😂😂"

"кращий зовнішній вигляд коли-небудь !! 😍"

"Приголомшлива 🔥"

Раніше ми повідомляли, Тілан здивувала нестандартним фото в жовтому худі, окулярах і з величезними м'якими іграшками Міки і Міні Маус. Модель зазвичай постає в стильних, романтичних і, часом, навіть сміливих образах, але на цей раз Блондо перетворилася в начебто в п'ятирічну дівчинку.

Також ми розповідали, на День всіх закоханих модель підкорила публіку привітанням в мережі. Дівчина виклала фото, на якому неймовірно схожа на французьку актрису Бріджит Бордо. На ній шкіряний піджак чорного кольору (розріз в області декольте не розбурхає хіба що сліпого), а також штани з того ж матеріалу. Ефектна шатенка звабно дивиться в об'єктив, при цьому серьезна, навіть, можна сказати, стиснула губи.

"У день закоханих я вирішила подякувати всім жінкам в моєму житті з ексклюзивним подарунковим набором #AmorAmor, Я ЛЮБЛЮ його свіжі ноти жасмину, мандарина і ванілі, як можна встояти??", - підписала фото Тілан.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

Також Politeka писала, що Тілан Блондо роздяглася заради гарячих кадрів.