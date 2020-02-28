18-летняя французская модель Тилан Блондо, которая благодаря своей кукольной внешности известна как самая красивая девочка в мире, показала новое фото
Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
Девушка, которая оказалась в модельном бизнесе еще ребенком, и регулярно участвует в довольно смелых фотосессиях, в этот раз решила отойти от образа.
Тилан Блондо на новом фото позирует в ярко желтом худи оверсайз и черных штанах. Образ дополняют очки с большими стеклами и массивной черной оправой. В руках девушка держит большие мягкие игрушки Микки и Минни Маусов.
В комментариях девушку традиционно засыпали комплиментами: «Так горячо», «Принцесса», «Как ты выглядишь так красиво в этих очках».
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Тилан Блондо – самая высокооплачиваемая юная модель международного уровня, карьера которой началась в 4 года.
Первой компанией, с которой подписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.
За несколько лет девушка неоднократно становилась лицом именитых брендов, в числе которых Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear, Paul&Joesister, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.
Лицо девушки желали видеть на обложках модных журналов. Редакторы Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire приглашают на съемки Тилан все чаще.
Французская девушка с каждым днем становится все более популярной.
В декабре 2015 года на экранах появилась первая работа Тилан Блондо в кино – фильм «Белль и Себастьян».
В 2017 году девушку пригласили в качестве амбассадора международного косметического бренда Loreal Paris.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.
Также Politeka писала, что Тилан Блондо разделась ради горячих кадров.