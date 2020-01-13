Модель зарылась носом в его шерсть

Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала яркие фотографии в Инстаграм

Красотка часто публикует снимки в соцсети, однако эти оказались особенными, ведь звезда показала "своего ребенка", пишет Рoliteka.net.

На кадрах Тилан держала милого пушистого песика с круглыми глазками. Малыш позировал на руках знаменитости, выглядя очень ухоженным и счастливым.

На первом снимке Тилан прислонилась к животному носом и смотрела в камеру. Глаза девушки в этот раз отличаются по цвету. Модель была в серой кофте, а также с распущенными волосами.

На втором фото Блондо сунула песику палец в рот. Малыш высунул язык и положил лапку на руку хозяйки.

"Мой ребенок", - подписала фото Блондо.

Снимки за час собрали 45 тысяч лайков и много комментариев.

Люди писали, что собачка очень милая и красивая, как и ее владелица.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны более трех миллионов человек.

Напомним, Тилан Блондо является французской моделью. Девушку в детстве признавали самой красивой, но сейчас ей 18 лет и она продолжает делиться фотографиями уже своей взрослой жизни.

Так, недавно знаменитость опубликовала фото в спортивном топе с надписью " Calvin Klein". Девушка сделала селфи у зеркала. Ее образ завершили украшения и пышные волосы.

Пухлые приоткрытые губы и красивые глаза - привлекли внимание пользователей сети, которые обсыпали модель комплиментами.

"Идеальна", "Ангел", "Чертовски привлекательна", "Прекрасна", "Нельзя наглядеться!", - и многие другие сообщения получила Блондо от зарубежных пользователей.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо позировала с мокрыми волосами и красивых серьгах, элегантно поправляя прическу. Все это происходило под музыку.

Кадры вызвали настоящий бум со стороны поклонников девушки, о чем говорили комментарии под видео.

Напомним также, что Тилан Блондо поделилась в Инстаграм свежим фото, на котором продемонстрировала, как отдыхает.

На снимке модель в домашней одежде спит на диване в окружении множества мягких игрушек. На голове у девушки завязаны два забавных пучка.

Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости»

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