Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала яркие фотографии в Инстаграм
Красотка часто публикует снимки в соцсети, однако эти оказались особенными, ведь звезда показала "своего ребенка", пишет Рoliteka.net.
На кадрах Тилан держала милого пушистого песика с круглыми глазками. Малыш позировал на руках знаменитости, выглядя очень ухоженным и счастливым.
На первом снимке Тилан прислонилась к животному носом и смотрела в камеру. Глаза девушки в этот раз отличаются по цвету. Модель была в серой кофте, а также с распущенными волосами.
На втором фото Блондо сунула песику палец в рот. Малыш высунул язык и положил лапку на руку хозяйки.
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"Мой ребенок", - подписала фото Блондо.
Снимки за час собрали 45 тысяч лайков и много комментариев.
Люди писали, что собачка очень милая и красивая, как и ее владелица.
Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны более трех миллионов человек.
Напомним, Тилан Блондо является французской моделью. Девушку в детстве признавали самой красивой, но сейчас ей 18 лет и она продолжает делиться фотографиями уже своей взрослой жизни.
Так, недавно знаменитость опубликовала фото в спортивном топе с надписью " Calvin Klein". Девушка сделала селфи у зеркала. Ее образ завершили украшения и пышные волосы.
Пухлые приоткрытые губы и красивые глаза - привлекли внимание пользователей сети, которые обсыпали модель комплиментами.
"Идеальна", "Ангел", "Чертовски привлекательна", "Прекрасна", "Нельзя наглядеться!", - и многие другие сообщения получила Блондо от зарубежных пользователей.
Ранее мы писали, что Тилан Блондо позировала с мокрыми волосами и красивых серьгах, элегантно поправляя прическу. Все это происходило под музыку.
Кадры вызвали настоящий бум со стороны поклонников девушки, о чем говорили комментарии под видео.
Напомним также, что Тилан Блондо поделилась в Инстаграм свежим фото, на котором продемонстрировала, как отдыхает.
На снимке модель в домашней одежде спит на диване в окружении множества мягких игрушек. На голове у девушки завязаны два забавных пучка.
Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.
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