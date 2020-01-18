«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо заинтриговала миллионы своих поклонников новым видео
18-летняя французская модель и актриса Тилан Блондо опубликовала в Инстаграм видео бэкстейджа с очередных съемок, передает Politeka.
В кадре девушка сидит замотанная в банное полотенце, на ней минимум косметики и слегка влажные волосы. Несмотря на то, что модель фактически обнаженная, на ней серьги и браслет.
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Отметим, что красотка обошлась без объяснения, что именно за съемки показаны на записи, но на количество лайков это никак не повлияло. Видео оценили 187 тысяч пользователей, оставив 180 комментариев.
Тилан Блондо в модельном бизнесе – с четырех лет. Именно в этом возрасте девочка впервые появилась на подиуме: в наряде от Жана-Поля Готье девочка вышла, держась за руку модели.
В шесть лет ее фотографии появились в детском Vogue Enfants, и уже вскоре она стала мега-популярной моделью-ребенком, завоевав звание «самой красивой девочки в мире».
В 2011 году Тилан попала в крупный скандал. Поводом для него стало фото на обложке августовского номера французского Vogue. Девочка предстала перед читателями в провокационных образах, потому что стилисты решили превратить десятилетнюю Блондо чуть ли не на взрослую женщину: нанесли яркий макияж, одели в платье с вырезом, добавили к наряду массивные аксессуары.
После выхода номера в свет общественность осуждала такую фотосессию девочки, а ряд организаций обвинили журнал в растлении несовершеннолетних.
На карьеру самой Тилан это не повлияло. В 11 лет одна подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models, а в 15 лет начала с ним работать.
Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.
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