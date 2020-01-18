«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо заинтриговала миллионы своих поклонников новым видео

18-летняя французская модель и актриса Тилан Блондо опубликовала в Инстаграм видео бэкстейджа с очередных съемок, передает Politeka.

В кадре девушка сидит замотанная в банное полотенце, на ней минимум косметики и слегка влажные волосы. Несмотря на то, что модель фактически обнаженная, на ней серьги и браслет.

Отметим, что красотка обошлась без объяснения, что именно за съемки показаны на записи, но на количество лайков это никак не повлияло. Видео оценили 187 тысяч пользователей, оставив 180 комментариев.

Тилан Блондо в модельном бизнесе – с четырех лет. Именно в этом возрасте девочка впервые появилась на подиуме: в наряде от Жана-Поля Готье девочка вышла, держась за руку модели.

В шесть лет ее фотографии появились в детском Vogue Enfants, и уже вскоре она стала мега-популярной моделью-ребенком, завоевав звание «самой красивой девочки в мире».

В 2011 году Тилан попала в крупный скандал. Поводом для него стало фото на обложке августовского номера французского Vogue. Девочка предстала перед читателями в провокационных образах, потому что стилисты решили превратить десятилетнюю Блондо чуть ли не на взрослую женщину: нанесли яркий макияж, одели в платье с вырезом, добавили к наряду массивные аксессуары.

После выхода номера в свет общественность осуждала такую ​​фотосессию девочки, а ряд организаций обвинили журнал в растлении несовершеннолетних.

На карьеру самой Тилан это не повлияло. В 11 лет одна подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models, а в 15 лет начала с ним работать.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

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