Модель Олена Омович, которкую називають української Кім Кардаш'ян, показала пікантні кадри з імпровізованої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в рожевому спортивному вбранні в примірювальній, знімаючи себе на телефон. Курточку Омович розстебнула, а її розкішний бюст утримував лише короткий топ. Уточнимо, що дівчина нещодавно повернулася з відпочинку за кордоном.

Однак кадрами зірка поділилася в Сторіс, позбавивши своїх шанувальників можливості що-небудь сказати про розкішних формах кумира.

Раніше ми писали, що в соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель з Горлівки Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардаш'ян.



Інста-діва багато подорожує по різним закордонним курортам. На цей красуню занесло в Домінікану.

На нових знімках Омович приміряла хижий наряд. Вона позує на тлі красивого морського пейзажу в різних спокусливих позах.

Пікантні кадри розбурхують фантазію і полонять відвертістю. Модель покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця і насолодитися нововиявленими виглядом.

Нагадаємо, українська Кардаш'ян в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти

Також Politeka повідомляла, що Роздягнена українська Кардаш'ян без сорому выпятила свої головні багатства на камеру



А ще Politeka писала, що розпусна українська Кардаш'ян засвітила зайве в мокрій маєчці