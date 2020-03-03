Шанувальники зірки мережі Олени Омович просто в захваті від нової публікації своєї улюблениці без комплексів

Артистка покрасувалася на яскравому тлі телого моря або навіть океану і практично повністю роздягненою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени.

Так відома українка, яку звуть копією Кім Кардашьян через її об'ємні жіночі форми вирішила попозувати перед фотографом без верху купальника. Модель роздяглася до трусів і розмістилася перед об'єктивом так, що на передньому плані чоловіча рука тримала кілька соковитих вишень або черешень і фрукти візуально прикрили одну з найбільш пікантних частин тіла дівчини:

«Фотошоп чи реально була без лифака?😅 Знайти черешню для фото було не так вже й складно😂 А ось сфоткатися так на людному пляжі завдання не з простих🙈 ♀️Голосуємо 😏», - підписала Омович свій новий знімок.

Поклонники дуже радіють споглядати таку фігуристу красуню роздягненою:

«Вогонь🔥🍒»

«Нічо так»

«Фотошоп талії»

«соковито»

«Красуня!»

Раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.

Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.

Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:

«Вогонь»

«Вау»

«Нічого не пишіть»

«Гарна, все супер»

Нагадаємо, що Демі Роуз не змогла приховати принади малюсеньким топом: "Сонячні поцілунки".

Раніше Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни показала, чим її нагородила природа: «На це можна дивитися вічно».

Також Politeka писала, що молода копія Кардашьян показала, чим спокушає чоловіків: "Ніхто не встоїть перед такою".