Поклонники звезды сети Алены Омович просто в восторге от новой публикации своей любимицы без комплексов

Артистка покрасовалась на ярком фоне телого моря или даже океана и практически полностью раздетой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены.

Так известная украинка, которой зовут копией Ким Кардашьян из-за ее объемных женских форм решила попозировать перед фотографом без верха купальника. Модель разделась до трусиков и разместилась перед объективом так, что на переднем плане мужская рука держала парочку сочных вишен или черешен и фрукты визуально прикрыли одну из самых пикантных частей тела девушки:

«Фотошоп или реально была без лифака?😅 Найти черешню для фото было не так уж и сложно😂 А вот сфоткаться так на людном пляже задача не из простых🙈 ♀️Голосуем 😏», - подписала Омович свой новый снимок.

Поклонники вне себя от, условно, счастья лицезреть такую фигуристую красавицу раздетой:

«Огонь🔥🍒»

«Ниче так»

«Фотошоп талии»

«сочно»

«Красотка!»

Ранее Алена Омович предстала перед публикой в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном кадре девушка покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

Напомним, что Деми Роуз не смогла скрыть достоинства малюсеньким топом: "Солнечные поцелуи".

Ранее Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья показала, чем ее наградила природа: «На это можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян показала, чем соблазняет мужчин: "Никто не устоит перед такой".