Самая молодая миллиардерша мира, сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер показала откровенный снимок с отдыха

Фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Кайли сидит на шезлонге в бикини. Купальник настолько откровенный, что ее пышная грудь еле помещается в него. Красотка томно смотрит в камеру, демонстрируя все свои достоинства.

Пост модели собрал более 10 миллионов лайков. Поклонники Дженнер в восторге от ее форм.

«Вау», «Невероятная», «Королева», «Выглядишь счастливой», «Замечательная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер опубликовала фото в купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Кайли позировала спиной, держа за руку свою дочь. Они шли к воде. При этом красотка взялась рукой за шляпку, чтобы та не улетела из-за сильного ветра.

Также недавно младшая сестра Кардашьян решила продемонстрировать свои формы в откровенном наряде. Девушка поделилась новенькими кадрами в своем Stories. На видео она позирует с легким макияжем на лице и с распущенными волосами. На ней надет тесный топик и лосины белого оттенка, которые плотно облегают ее завидно аппетитную фигуру.

Кайли Дженнер – одна из шести детей бизнесвуман Крис Дженнер. Вместе с сестрами она является одной из самых популярных девушек в Америке. Кайли всего 22 года, а она уже заработала миллиард долларов. В 2019 году ее признали самой молодой миллиардершей в мире. Девушка умудрилась побить рекорд основателя Фейсбук Марка Цукерберга.

Дженнер основала собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию ее косметики продали за 30 секунд.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке: "Ого, аж слов не хватает".

Ранее Politeka сообщала, что Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места: «вот это размерчик».

Также Politeka писала, что Кайли Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье: от такой красоты не оторваться.