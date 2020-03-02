Топ-модель Эмили Ратаковски покорила поклонников идеальным телом в соблазнительном купальнике

Знаменитая американская модель всегда была известна, как обладательница одного из самых идеальных тел в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что актриса и модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она усердно работает над своим телом, а результаты своих тренировок демонстрирует на странице в блоге Instagram.

Как сообщает Politeka, новый снимок Ратаковски не стал исключением. На фото модель продемонстрировала, что уже готова к лету. На снимке Эмили позирует в ванной перед зеркалом, оперевшись рукой на раковину. Из одежды на Ратаковски лишь оригинальный купальник с верхом без лямок и трусиками-бикини с высокой талией. Внимание к наряду привлекает и его яркая расцветка с леопардовым принтом.

«Лето зовет», - подписала фото модель.

Всего за пару часов снимок Ратаковски набрал более миллиона лайков и более 4 тысяч комментариев.

До этого мы писали о том, что Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья.

Затем добавила линию товаров для дома. Теперь же готова представить костюмы и даже аксессуары – крупные серьги необычной формы. На этот раз, она показала очередной откровенный наряд из своей коллекции.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Нежная Ратаковски смотрит то в дзеркало, то на камеру, а на одном из фото очаровательно держится за свои волосы.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа. Так, поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как светлые тона этого сезона подходят Ратаковски. Также многие восхваляют изысканную красоту известной модели.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.