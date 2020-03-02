Чарівна модель купальників і білизни Ана Чері показала чергову порцію гарячих кадрів

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.

Дівчина опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні свого улюбленого забарвлення – леопардового. Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди та тонку талію. Завершують образ чорний капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

На другому знімку вона також демонструє фігуру у всій своїй красі, але на цей раз на ній бікіні в квітковий орнамент, а волосся зібране у високий пучок.

На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишати свої коментарі під знімками, адже їх красуня вирішила показати в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері любить оточувати себе гарними людьми.

33-річна красуня поділилася у своєму сториз в Instagram відео, на якому «запалює» разом з відомим майстром з бровам Джессі Сьєррою.

На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі самі спокусливі частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чим її нагородила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.