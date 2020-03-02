Очаровательная модель купальников и белья Ана Чери показала очередную порцию горячих кадров

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании. Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках.

Девушка опубликовала горячие фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь и тонкую талию. Завершают образ черная шляпка, золотые цепочки и массивные серьги-кольца.

На втором снимке она также демонстрирует фигуру во всей своей красе, но на этот раз на ней бикини в цветочный орнамент, а волосы собраны в высокий пучок.

К сожалению пользователи сети лишены возможности оставлять свои комментарии под снимками, ведь их красотка предпочла показать в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери любит окружать себя красивыми людьми.

33-летняя красотка поделилась в своем сториз в Instagram видео, на котором «зажигает» вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.