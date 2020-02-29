Кендалл Дженнер блиснула підтягнутим тілом в новій відвертій фотосесії

Молодша сестра Кім Кардашьян на сьогоднішній день є найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Так, дохід 24-річної красуні за 2018 рік склав $22,5 млн. Багато хто також бачить в ній одного з головних сучасних інфлюенсерів. Кожен знімок дівчини в соцмережах тут же набирає тисячі лайків та коментарів.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Кендалл знялася в новій відвертій фотосесії, в якій їй вдалося продемонструвати всі достоїнства своєї фігури. Так, на першому знімку модель позує в простій чорній білизні без всяких надмірностей і білих шкарпетках. Модель сидить навпочіпки і спирається плечима на якусь прозору конструкцію. Така поза ідеально демонструє підтягнуте тіло моделі.

На другому знімку Кендалл сидить на підлозі в джинсовому костюмі. Увагу до себе відразу ж привертає розстебнутий жилет, який ледве прикриває оголені груди моделі.

На третьому знімку модель також сидить на підлозі з розставленими ногами, при цьому з одягу на ній тільки бежева білизна. Її образ на всіх знімках доповнює стильний макіяж з акцентом на очі.

До цього ми писали про те, що Кендалл змінила колір волосся.

Красуня опублікувала фото нової себе в сториз у соцмережі instagram. На ньому вона позує сидячи в автомобілі в коричневій тонкої маєчці на бретелях і з масивним золотим кольє на шиї. Вона доповнила свій образ зухвалим макіяжем в карамельних тонах і важкими сережками у колір кольє.

Позаду неї видно відкритий люк в авто, видно, що фото або архівне, чи було зроблено в південних штатах Америки.

На коренях волосся можна помітити темні відросло волосся, що говорить або про професійної ретуші в фотошопі, або про те, що модель дійсно стала блондинкою.

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