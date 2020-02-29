Кендалл Дженнер сверкнула подтянутым телом в новой откровенной фотосессии

Младшая сестра Ким Кардашьян на сегодняшний день является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Так, доход 24-летней красотки за 2018 год составил $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.

Как сообщает Politeka, на этот раз Кендалл снялась в новой откровенной фотосессии, в которой ей удалось продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Так, на первом снимке модель позирует в простом черном белье без всяких излишеств и белых носках. Модель сидит на корточках и опирается плечами на некую прозрачную конструкцию. Такая поза идеально демонстрирует подтянутое тело модели.

На втором снимке Кендалл сидит на полу в джинсовом костюме. Внимание к себе сразу же привлекает расстегнутый жилет, который еле прикрывает обнаженную грудь модели.

На третьем снимке модель также сидит на полу с расставленными ногами, при этом из одежды на ней только бежевое белье. Ее образ на всех снимках дополняет стильный макияж с акцентом на глаза.

До этого мы писали о том, что Кендалл сменила цвет волос.

Красотка опубликовала фото новой себя в сториз в соцсети инстаграм. На нем она позирует сидя в автомобиле в коричневой тонкой маечке на бретелях и с массивным золотым колье на шее. Свой образ она дополнила дерзким макияжем в карамельных тонах и увесистыми серьгами в цвет колье.

Сзади нее видно открытый люк в авто, видно, что фото или архивное, или было сделано в южных штатах Америки.

На корнях волос можно заметить темные отросшие волосы, что говорит или о профессиональной ретуши в фотошопе, или о том, что модель действительно стала блондинкой.

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