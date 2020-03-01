Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала фото з сином Семеном

Артистка з'явилася в різних вбраннях, поки її дитина сиділа на дивані і, ймовірно, їла, передає Politeka.net.

Зірка завжди виглядає на фотографіях дуже гаряче і щасливо. Здається, ніби будь-який наряд їй до лиця.

На серії зазначених знімків Евеліна позує в червоному об'ємному светрі, який вона спустила з плеча, а також чорних шкіряних шортиках. Завдяки вбранню, можна помітити рівні ніжки знаменитості.

На другому фото Бльоданс постала в зеленому светрі і чорних брюках, а на третьому в білому вбранні, оздобленому стразами. Це плаття було дуже спокусливим, з глибоким декольте, яке виділило груди актриси. На шиї у Евеліни - блискучий чокер.

Всі фото об'єднував яскравий макіяж артистки з червоними губами і темними тінями.

В пості артистка розповіла, що після перегляду мюзиклу "Червоні вітрила" Семен казав, що він Грей.

"Оскільки букву р він поки не вимовляє - його твердження мені не дуже сподобалося 😬😬", - написала артистка.

Також зірка в кінці додала, що у неї тепер в гардеробі є "наймодніший предмет одягу цього сезону - шкіряні шорти".

"Геть сором!", - завершила пост зірка.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Яскрава красива дівчина, дуже молодо виглядає, молодець, виглядає добре тому що душа добра", "😂 Евелін, не уявляєте, що мені доводиться вислуховувати) я ж дефектолог))))", "Які можуть бути сороми у такої шикарної жінки! 🔥🔥🔥❤️", "З Вашими зовнішніми даними можна і в мішку від картохи! У шортах взагалі космос!!! Наша улюблена яскрава жінка!!!", "Евеліна, Ви класна, чиста, відкрита і кохана!!!", "Шорти супер! Кому як не Вам таку красу носити", "Семен 👼", "Семен гуморист!😂 Від душі посміялася! Спасибі, що Ви є у нас! ❤️", "Геть🔥 а ми їдемо в Москву, маму переодягати, на Модний вирок! Давайте зустрінемося, познайомимося з Сьомою😍", Ух ти якааа!!!🌹🌹🌹 Сьогодні якась незвичайна!!! Дуже красива,грайлива, сексуальна!!!🔥🔥🔥😘😘", - написали користувачі сети.

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