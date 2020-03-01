Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала фото с сыном, Семеном

Артистка предстала в разных нарядах, пока ее ребенок сидел на диване и, вероятно, кушал, передает Politeka.net.

Звезда всегда выглядит на фотографиям очень горячо и счастливо. Кажется, будто любой наряд ей к лицу.

На серии указанных снимков Эвелина позирует в красном объемном свитере, который она спустила с плеча, а также черных кожаных шортиках. Благодаря наряду, можна заметить ровные ножки знаменитости.

На втором фото Бледанс предстала в зеленом свитере и черных брюках, а на третьем в белом наряде, украшенном стразами. Это платье было очень соблазнительным, с глубоким декольте, которое выделило грудь актрисы. На шее у Эвелины - сверкающий чокер.

Все фото объединял яркий макияж артистки с красными губами и темными тенями.

В посте артистка рассказала, что после просмотра мюзикла "Алые паруса" Семен говорил, что он Грей.

"Поскольку букву р он пока не выговаривает - его утверждение мне не очень понравилось 😬😬", - написала артистка.

Также звезда в конце добавила, что у нее теперь в гардеробе есть "самый модный предмет одежды этого сезона - кожанные шорты".

"Долой стеснения!", - завершила пост звезда.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Яркая красивая девушка, очень молодо выглядит, молодец, выглядит хорошо потому что душа добрая", "😂 Эвелин, не представляете, что мне приходится выслушивать) я же дефектолог))))", "Какие могут быть стеснения у такой шикарной женщины! 🔥🔥🔥❤️", "С Вашими внешними данными можно и в мешке от картохи! В шортах вообще космос!!! Наша любимая яркая женщина!!!", "Эвелина, Вы классная, чистая, открытая и любимая!!!", "Шорты супер! Кому как не Вам такую красоту носить", "Семён 👼", "Семён юморист!😂 От души посмеялась! Спасибо, что Вы есть у нас! ❤️", "Долой🔥 а мы едем в Москву, маму переодевать, на Модный приговор! Давайте встретимся, познакомимся с Сёмой😍", Ух ты кааакая!!!🌹🌹🌹 Сегодня какая то необычная!!! Очень красивая,игривая, сексуальная!!!🔥🔥🔥😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

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