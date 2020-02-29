Американська фітнес-модель Ана Чері любить оточувати себе гарними людьми
33-річна красуня поділилася у своєму сторіз в Instagram відео, на якому «запалює» разом з відомим майстром по бровам Джессі Сьєррою, передає Politeka.
На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі найспокусливіші частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.
Особливу увагу привертають татуювання стиліста, якими прикрашена значна частина її тіла.
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Раніше ми розповідали про те, що Ана Чері показала розкішну фігуру в короткому блискучому платті золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчини.
Груди красуні випирали з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, міс Гарсія під сукню навмисне не одягла бюстгальтер, чим зробила образ більш гарячим.
Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.
Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.
Ми також розповідали, що американка поділилася з підписниками фото, на якому позувала в мікротрусиках.
«Прямую на Гаваї прямо зараз! Заспамлю дельфінами і смайликами для крику», – підписала вона знімок.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.