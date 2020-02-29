Просто глаз не отвести!

Американская фитнес-модель Ана Чери любит окружать себя красивыми людьми

33-летняя красотка поделилась в своем сториз в Instagram видео, на котором «зажигает» вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой, передает Politeka.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Особое внимание привлекают татуировки стилиста, которыми украшена значительная часть ее тела.

Ранее мы рассказывали о том, что Ана Чери показала роскошную фигуру в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, мисс Гарсия специально не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накачанные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.

Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.

Мы также рассказывали, что американка поделилась с подписчиками фото, на котором позировала в микротрусиках.

«Направляюсь на Гавайи прямо сейчас! Заспамлю дельфинами и смайликами для крика», – подписала она снимок.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.