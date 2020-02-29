Колишня учасниця жіночої групи ВІА Гра Тетяна Котова розповіла, в чому вона любить спати

Дівчина вирішила відчинити двері в свою спальню у зв'язку з запуском особистого бренду домашнього одягу. Як розповіла Котова російським ЗМІ, вона створила бренд піжам і одягу для дому для жінок і чоловіків. На думку артистки, будинки люди повинні знаходиться в красивою й затишною одязі.

Котова зізналася, що сама вона спить без всього, але воліє не бентежити сусідів своєю оголеною фігурою. Крім цього, дівчина додала, що тепер їй є з ким обніматися, натякаючи на те, що її серце більше не вільне.

Як з'ясували журналісти, новий бізнес Котової – це просто її хобі, а не запасний аеродром на випадок невдач на сцені. Вона заявила, що мріє створювати якісний одяг.

Раніше ми писали, що Тетяна Котова привітала чоловіків з 23 лютого незвичайним способом. Вона опублікувала відео з підбіркою найбільш відвертих і гарячих знімків. На багатьох вона зображена в білизні і купальниках, але на деяких з них зірка була без білизни.

Тетяна Котова співала у складі групи ВІА Гра з 2008 по 2010 рік. У ВІА Гру її взяли після того, як колектив залишила Віра Брежнєва. В групу вона потрапила після того, як в 2006 році отримала титул «Міс Росія». Крім цього Котова брала участь у міжнародних конкурсах краси «Міс Світу» і «Міс Всесвіт». В останньому вона була однією з фавориток, але до півфіналу не дійшла.

Зараз Котова займається сольною кар'єрою. Дівчину також часто звуть стати журі або ведучою в конкурсах краси. Крім цього, співачка знімається в рекламі.

Нагадаємо, що Тетяна Котова в мереживній білизні побавилася прямо в машині: «Приголомшливі обсяги!».

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