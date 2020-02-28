Артистка Тетяна Котова, яка колись була солісткою ВІА Гра, позувала в привертаючому увагу вигляді

Білява красуня зробила ефектний знімок в машині. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської виконавиці і моделі.

На фото Тетяна позує в об'ємному светрі і мереживній, ймовірно, білизні, яка грайливо визирала з-під кашеміру. Волосся своє співачка зібрала в хвостик і позувала на селфі-знімку в стильному сонцезахисті:

«Часто слова «не можу» перекладаються не просто як «не хочу», але і означають, що «мені отже нормально, потерплю ще». Так само як і, якщо у нас є вибір і ми його досі не зробили, то…», - пофілософствувала Тетяна в підписі до фото.

Образ виконавиці також доповнили масивні прикраси на шиї і сережки у вигляді кілець. Під фото чимало захоплених коментарів, фолловери Котової пишуть про її природність й красу.

Раніше в сторіз нинішня солістка ВІА Гра Еріка Герцег опублікувала фото з цікавою зачіскою і в підписі до нього позначила, що сумує за майстром.

Відзначимо, що можливості прокоментувати фото у шанувальників знаменитості не було, але раніше вони неодноразово відзначали в коментарях під її постами, що вона просто чарівна і дуже приваблива жінка.

Раніше повідомлялося про те, що 9 жовтня 2019 року Еріка проговорилася про те, що виходить заміж і розповіла, хто став її обранцем. Нареченого зірки «ВІА Гри» звуть Михайло, він бізнесмен. Відомо, що пропозицію він зробив Еріці всього через місяць після знайомства. Зараз пара живе разом.

Зробив він це ще в 2017 році, за допомогою кур'єра, якого відправив в аеропорт, куди перебувала артистка, з кільцем. До посилки додавався лист з освідченням у коханні.

Якою саме буде церемонія одруження – пара ще не вирішила, лише відомо, що закохані мають намір послідувати популярному нині напрямку серед представників шоу-бізнесу, які буквально через одного, справляють такі урочистості в Європі. Галасливого весілля «голубки» не хочуть – на церемонії, найімовірніше, будуть лише родичі та близькі друзі.

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