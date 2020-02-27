Білява красуня-артистка Тетяна Котова, яка колись була солісткою ВІА Гра, засвітила зайве в "непристойній" позі

Артистка сиділа, розставивши ноги й тримаючи в руках милого песика. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської виконавиці і моделі.

Шанувальники одразу звернули увагу на домашній "наряд" знаменитості, побачивши нове фото в мережі - так на знімку Котова була в білій, схожій на піжамну сорочці і світлій білизні. Волосся артистки було розпущене і вона посміхалася своєму чотириногому другові.

Також фолловери екс-Віа Гри відзначили, що дивлячись на таке "біле пухнасте диво природи" (скоріше за все маючи на увазі собаку) просто "неможливо встояти", щоб його не приголубити, погладити і посміхнутися:

"Які ж ви солодкі, милі"

"Супер"

"Мілаха"

"Вау, що не фото, то в точку) Чудово виглядаєте"

Крім того користувачі відзначили часті позитивні публікації артистки і додали, що вона "справжня красуня".

Раніше Котова запалила на відпочинку. "Запалила", прямо сказати, своєрідно - не танцювала, співала чи гуляла з чоловіками, ні, всього лише лежала в ліжку, але як лежала...

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість ніжиться в ліжку, при цьому видно її груди - шанувальники виконавиці припустили, що та, повністю роздяглася і лише трохи "сховалася" за білими простирадлами.

Але навіть абсолютно приголомшливе тіло зірки мережі ніщо в порівнянні з тим мальовничим заходом, на тлі якого вона позувала. Артистка багатьох у засніженій Росії подратувала своїм спекотним - в усіх сенсах цього слова - знімком.

Фани в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захоплення на адресу знаменитості, хтось навіть написав в коментарі, що співає Тетяна Котова "так собі, але виглядає просто неймовірно, красуня". Інші додали:

"Просто вау"

"Це щось неймовірне"

"Богиня"

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