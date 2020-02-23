Колишня учасниця жіночої групи ВІА Гра Тетяна Котова опублікувала серію відвертих знімків

Фотографії вона виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Таким чином дівчина вирішила привітати чоловіків з 23 лютого.

«Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея - робочою, кожне слово - значущим, а кожна дія - впевненою! Любіть і перемагайте завжди», - написала зірка.

На фото, з яких Котова зробила невеличке слайд-шоу, відібрані найбільш відверті знімки зірки. На багатьох вона відображена в білизні і купальниках, а на кількох фотографіях і зовсім без білизни. Так, на одному знімку Котова стоїть боком без трусів, а на іншому прикривається капелюшком.

Шанувальники красуні вже встигли подивитися відео більше 200 тисяч разів. В коментарях ціла буря захоплень.

«Безумовно, це найкраще привітання для мене», «Довго до тексту не міг перейти. Спасибі велике», «Як же ти прекрасна, ох і пощастило ж комусь..», «Трохи повільніше!, «Гарне тіло», «Ось це привітання! Особливо фото, де без трусів. Щиро вірю, що саме так і треба вітати всіх чоловіків країни))», «Спасибі! Аж все заворушилося. Красуня», «Наступного року пропоную просто встати голою», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Котова опублікувала знімок з трояндою. На фото вона позує в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками на грудях в оточенні троянд. Під низ вона одягла світлий бюстгальтер, який визирає з-під одягу.

Як відомо, 34-річна Котова народилася в Росії. У 2006 році вона стала володаркою титулу «Міс Росія», а в 2008 році зайняла місце Віри Брежнєвої в групі ВІА Гра. Там дівчина протрималася два роки. У 2016-2017 роках співала в групі Queens.

Нагадаємо, що гаряча блондинка з ВІА Гра раскорячилась прямо на підлозі заради пікантного фото: "Дика кішечка".

Як повідомляла Politeka, соковита екс-ВІА Гра в одному топі показала, як потрібно починати ранок: "Божественне тіло!".

Також Politeka писала, що безсоромна Тетяна Котова задерла сукню і показала все апетитне: "Ух, яка кішечка".