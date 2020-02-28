Відома фітнес-модель Ана Чері засвітила розкішне тіло на тренуванні з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Мертві», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує разом з подругою після виснажливої тренування в облягаючих лосинах і короткому топі. Поруч з нею позує її подруга.
Однак, оскільки фотографія була опублікована в Сторіс, шанувальники Чері залишилися без можливості що-небудь сказати.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню.
Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.
Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.
Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.
Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.
Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.
Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.