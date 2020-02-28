Відома фітнес-модель Ана Чері засвітила розкішне тіло на тренуванні з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Мертві», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує разом з подругою після виснажливої тренування в облягаючих лосинах і короткому топі. Поруч з нею позує її подруга.

Однак, оскільки фотографія була опублікована в Сторіс, шанувальники Чері залишилися без можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню.

Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.

Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.

Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.

Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

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