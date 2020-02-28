Известная фитнес-модель Ана Чери засветила роскошное тело на тренировке с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Мертвые», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует вместе с подругой после изнурительной тренировки в облегающих лосинах и коротком топе. Рядом с ней позирует ее подруга.
Однако, поскольку фотография была опубликована в Сторис, поклонники Чери остались без возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье.
Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.
Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.
Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.
Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.
Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.
Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.