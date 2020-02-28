39-річна російська співачка Анна Семенович активно ділиться кадрами зі своєї поїздки на Камчатку. При чому зірка позує в купальнику на вулиці

Як передає Politeka.net, Анна з'явилася в "сторіз" в бікіні, посвітивши розкішним бюстом шостого розміру. Знаменитість зайшла в басейн з гарячою водою і з насолодою поринула. Не дивно, що йде пара: від таких кадрів стає жарко навіть у камчатський мороз.

Семенович поскаржилася, що страждає від зміни часових поясів: у той час як на півострові день, в її рідній Москві - ніч.

"Хто знає, як легше пережити акліматизацію, - звернулася співачка до шанувальників. - Допоможіть..."

Семенович зазначила, що гарячі джерела (а саме в такому місці вона і плаває) - справжнє "восьме чудо світу".

"Ми вчора після перельоту поплавали... Це було щось, друзі, це такий кайф. У мене перестала боліти спина, поперек, і, сподіваюся, що сьогодні моя безсонна ніч зцілиться цією водою", - поділилася артистка.

Раніше ми повідомляли, Семенович показала палкі купання з подругами в 15-градусний мороз.

"Нам тільки дай посміятися 🤪😂 Ось так ми проводимо вечір на Камчатці, це просто кайф🤪 На вулиці -15, а природна гаряча вода +40", - підписала кадри Анна.

Шанувальники розсипалися в компліментах, а деякі навіть стали напрошуватися, щоб Аня взяла їх наступного разу із собою: "Афигєть як круто!!! Вогнище 🔥, тіло після таких процедур воскресає просто)"; "Добре живуть на Камчатці!👍"; "Аня як водичка? ❤️"; "Анна, візьміть мене з собою в наступний раз! 😉"; "Які солодкі дівчата".

Також ми розповідали, Семенович похвалилася романтичном образом в довгому платті, яке ідеально на ній сидить. Красуня млосно притулилася до стіни, відвівши трохи сумний погляд в сторону і схопившись рукою за стегно, зібравши трохи спідницю.

"✨ Після розчарування приходить любов , після втрати ми купуємо! Це життя, воно цікаве й різноманітне. Головне вірити, що все буде добре 🙏🏼❤️", - написала під фото Анна.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

Також Politeka повідомляла, що ображена Анна Семенович відреагувала на потрійний підборіддя і пузо: "Звичайно, не 18 років, але...".