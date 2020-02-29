Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці зовсім в непривабливому вигляді
Фігура 50-річної зірки завжди викликає захоплення, пише Politeka.net. Знаменитість часто викладає фото, на яких хвалиться ідеальною зовнішністю.
На днях настирливі фотографи зняли зірку в Майамі. Лопес якраз йшла після занять в спортзалі. Джей Ло була в легинсах з камуфляжним принтом і в спортивному короткому топі.
Відразу помітно, що у зірки коротке волосся, вона йшла без грама гриму і укладки. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.
Завершили образ артистки сережки-кільця і окуляри-авіатори. Зірка тримала в руках смартфон.
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Все ж, незважаючи на всі недоліки, у Лопес ідеальний прес і накачані ніжки.
Фото розлетілися по мережі і тут же зібрали маси коментарів.
Користувачі мережі були приємно здивовані, що їх кумир виглядає без прикрас ідеально. Адже не кожному вдається зберегти форми в такому віці.
«Відьма, не інакше», «Це в 50 років?», «Так, волосся не ідеальне, але подивіться на фігуру!», «Все одно діва», - написали фанати.
Нагадаємо, днями артистка зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачені руки і ноги.
Зірка дивилася в камеру, її макіяж трохи "потік", мабуть, від тренування.
Раніше ми писали, що Джей Ло засвітилася на червоній доріжці в яскравій молодіжній сукні з блискітками і з короткою стрижкою.
Красуню не впізнати: вона пофарбувала волосся, зробила подовжене каре, а також змінила зухвалий стиль - молодіжно-дівчачий.
Пост актриси зібрав більше двох мільйонів відміток "Подобається" менше, ніж за добу.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес вибрала для виходу в світ чорне плаття з глибоким декольте, яке починалося трохи вище живота.
Відвертий наряд підкреслив витончені форми актриси. Завдяки фасону сукні Лопес виглядала бездоганно. Вона доповнила Наряд стриманою зачіскою в стилі 1920-1930-х років.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Шакіра помірялись апетитними формами: «ліфчик затісний».
Як повідомляла Politeka, Джей Ло покрутилася на жердині і блиснула пружним тілом разом з Шакірою.
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