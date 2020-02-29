Звезда выглядит совершенно не так, как всегда

Известная актриса и певица Дженнифер Лопес попала в объективы папарации совсем в неприглядном виде

Фигура 50-летней звезды всегда вызывает восхищение, пишет Politeka.net. Знаменитость часто выкладывает фото, на которых хвастается идеальной внешностью.

На днях назойливые фотографы засняли звезду в Майами. Лопес как раз шла после занятий в спортзале. Джей Ло была в легинсах с камуфляжным принтом и в спортивном коротком топе.

Сразу заметно, что у звезды короткие волосы, она шла без грамма грима и укладки. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Завершили образ артистки сережки-кольца и очки-авиаторы. Звезда держала в руках смартфон.

Все же, несмотря на все недостатки, у Лопес идеальный пресс и накачанные ножки.

Фото разлетелись по сети и тут же собрали массы комментариев.

Пользователи сети были приятно удивлены, что их кумир выглядит без прикрас идеально. Ведь не каждому удается сохранить формы в таком возрасте.

«Ведьма, не иначе», «Это в 50 лет?», «Да, волосы не идеальные, но посмотрите на фигуру!», «Все равно дива», - написали фанаты.

Напомним, на днях артистка сделала селфи в зеркало. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.

Звезда смотрела в камеру, ее макияж немного "потек", видимо, от тренировки.

Ранее мы писали, что Джей Ло засветилась на красной дорожке в ярком молодежном платье с блестками и с короткой стрижкой.

Красотку не узнать: она покрасила волосы, сделала удлиненное каре, а также сменила дерзкий вызывающий стиль на молодежно-девчачий.

Пост актрисы собрал больше двух миллионов отметок "Нравится" меньше, чем за сутки.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте, которое начиналось чуть выше живота.

Откровенный наряд подчеркнул изящные формы актрисы. Благодаря фасону платья Лопес выглядела безупречно. Наряд она дополнила сдержанной прической в стиле 1920-1930-х годов.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Шакира померились аппетитными формами: «лифчик тесноват».

Как сообщала Politeka, Джей Ло покрутилась на шесте и сверкнула упругим телом вместе с Шакирой.

Также Politeka писала, что 50-летняя Дженнифер Лопес обескуражила откровенными кадрами: «фигурка - огонь».