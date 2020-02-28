18-річна французька модель Тілан Блондо, яка завдяки своїй лялькової зовнішністю відома як найкрасивіша дівчинка в світі, показала нове фото

Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина, яка опинилася в модельному бізнесі ще дитиною, і регулярно бере участь у досить сміливих фотосесіях, в цей раз вирішила відійти від образу.

Тілан Блондо на новому фото позує в яскраво жовтому худі оверсайз і чорних штанях. Образ доповнюють окуляри з великими шибами і масивною чорною оправою. В руках дівчина тримає великі м'які іграшки Міккі і Мінні Маусів.

В коментарях дівчину традиційно засипали компліментами: «Так гаряче», «Принцеса», «Як ти виглядаєш так красиво в цих окулярах».

Тілан Блондо – найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня, кар'єра якої почалася в 4 роки.

Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

За кілька років дівчина неодноразово ставала обличчям іменитих брендів, серед яких Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear, Paul&Joesister, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, l'oréal Paris.

Обличчя дівчини бажали бачити на обкладинках модних журналів. Редактори Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire запрошують на зйомки Тілан все частіше.

Французька дівчина з кожним днем стає все більш популярною.

У грудні 2015 року на екранах з'явилася перша робота Тілан Блондо в кіно – фільм «Белль і Себастьян».

У 2017 році дівчину запросили як амбасадора міжнародного косметичного бренду L'oreal Paris.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

Також Politeka писала, що Тілан Блондо роздяглася заради гарячих кадрів.