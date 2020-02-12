18-летняя французская модель Тилан Блондо, которая благодаря своей кукольной внешности известна как самая красивая девочка в мире, покорила сеть новым жарким фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, на котором предстала в роскошном наряде. На модели кожаный пиджак черного цвета (разрез в области декольте которого, не взбудоражит разве что слепого), а также штаны из того же материала. Эффектная шатенка маняще смотрит в объектив, при этом она серьезна, даже, можно сказать, сжала губы.

Тилан позирует сидя на фоне красного фона, слегка расставив ноги и подняв одну руку к голове, дотронувшись распущенных волос. Рядом с ней стоят старые телевизоры, на которых изображены "помехи" и цветные картинки: сердечко, которое проткнула стрела, и роза.

Этим оригинальным фото Блондо решила поздравить поклонников с приближающимся Днем святого Валентина, который в мире отмечают 14 февраля.

"В день влюбленных я решила поблагодарить всех женщин в моей жизни с эксклюзивным подарочным набором #AmorAmor, Я ЛЮБЛЮ его свежие ноты жасмина, мандарина и ванили, как можно устоять??", - подписала фото Тилан.

Поклонники засыпали юную красотку комплиментами, а некоторые сравнили со знаменитой французской актрисой Брижит Бардо, на которую Тилан действительно сильно похожа.

"Великолепна 🤩"

"Как мило! Спасибо за твою энергию! 🙌"

"Улыбнись, малышка, у тебя вся жизнь впереди 😇💕"

"новая "Брижит Бардо" 💝"

"Все еще самая красивая женщина в мире!"

"Красива как рай Тилан😍"

Ранее мы сообщали, Тилан поделилась горячими снимками из аэропорта. Девушку засняли в кафе. Она сидела в маечке, и когда наклонилась, взору фанатов предстала удивительная картина на ее сочные молодые прелести.

Тем не менее некоторые из фанатов забили тревогу, заговорив о том, что модель сильно похудела: «Тилан, послушайте, пожалуйста. Вы абсолютно потрясающая и великолепная, но вы заметно потеряли вес, и это начинает выглядеть немного нездорово. Я не хочу вас обидеть!».

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Также Politeka писала, что Тилан Блондо разделась ради горячих кадров.