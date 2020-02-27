Британська модель Демі Роуз покрасувалася своїми пишними формами у відвертому купальнику

24-річна инстадіва, яку часто називають молодою копією Кардашьян, не перестає дивувати шанувальників по всьому світу, відкрито демонструючи всі достоїнства своєї фігури.

Як повідомляє Politeka, на цей раз знімки зірки з'явилися на її фан-сторінці в Instagram. На фотографіях Демі ніжиться під зовсім незимовим сонечком на пляжі. Для відпочинку красуня обрала відповідний наряд: золотистий купальник-бікіні, який ледве прикриває її форми, і стильну золоту сіточку на стегнах, яка дуже ефектно доповнює її образ.

На першому знімку Роуз позує обличчям до камери, кокетливо притримуючи зав'язки ліфа свого купальника. А на другому фото модель вирішила повернутися до глядачів спиною, продемонструвавши свої підтягнуті сідниці.

Шанувальники моделі прийшли в захват від яскравих кадрів.

До цього ми писали про те, що Демі опублікувала фото в Сторіз Инстаграма, де позувала поруч з подругами за столом. Зірка з'явилася в рожевій сукні з глибоким вирізом, з якого пишні груди ледь не випадали.

Дівчина сиділа, нахиливши трохи голову, і тримаючи в руках склянку з якимось напоєм.

На ангельський личку Демі виділялися чорні брови і пишні вії. Глянцеві губи розтяглися в усмішці. Виглядала дівчина не тільки дуже привабливо, але й сексуально.

На шиї моделі блищало прикраса, у вухах сяяли сережки, які були видні, завдяки тому, що Роуз прибрала волосся у хвіст.

Подруги зірки теж дивилися в камеру і посміхалися.

Зазначимо, що Демі народилася в Бірмінгемі і має британські та колумбійські коріння. Дівчина закінчила коледж за спеціальністю "косметологія". Роуз з дитинства мріяла стати моделлю, однак вона не підходила з-за мініатюрного зростання. До речі, нинішній зростання моделі всього 157 див. Незважаючи на це, красуня знайшла свій спосіб домогтися успіху - у неї більше 13 мільйонів фоловерів в Instagram, що дозволяє їй заробляти на рекламі.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян роздяглася і помірялася апетитними формами з подружками.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Демі Роуз показала посеред вулиці свою пухнасту принадність.

Також Politeka писала, що молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.