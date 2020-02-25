Модель Деми Роуз позировала на пляже и в окружении не менее привлекательных, чем она сама подружек

24-летняя звезда сети продолжает подогревать интерес широкой публики к своей персоне. Неизменным методом популяризации "себя любимой", если можно так выразиться у Деми остаются публикации мега-откровенных снимков в соцсетях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной на полмира британки.

Нерослая пышногрудая уроженка Туманного Альбиона сейчас пребывает в США и показала, как развлекается в солнечном Лос-Анджелесе. Так на фото со сториз артистка стоит в еле заметном розовом купальнике в окружении также частично раздетых молодых на вид дам. Девушки сделали групповое сэлфи и на снимке улыбались, будучи, вероятно, в прекрасном настроении и предвкушении пргулки по знаменитым бесконечным пляжам LA.

Возможности прокомментировать снимок у пользователей не было, однако в качестве реакции на фото Деми можно отправить личные сообщения. Остается только догадываться о чем ей пишут многочисленные поклонники...

Ранее же фолловеры звезды сети отмечали, что Деми не то, что "копия Ким Кардашьян", она лучше - красивая, привлекательная, молодая и "по-своему талантлива".

Как известно, Деми Роуз родом из Британии, но сейчас живет в США. Несмотря на то, что девушке всего 24 года, она уже стала широко известной в модельном бизнесе. У Роуз очень нестандартные параметры как для модели, но она покорила пользователей Инстаграм, что позволило ей строить карьеру в модельном бизнесе. Благодаря пышным формам модели часто предлагают сниматься в рекламе нижнего белья. Деми Роуз не стесняется сниматься полностью обнаженной, поэтому часто появляется на страничках мужских журналов.

Добавим, что Деми Роуз очень изобретательна. Она радует поклонников съемками в разных необычных местах, а также в разных образах, примеряя наряды школьницы, индийской принцессы и Клеопатры. Каждое фото Роуз – это подарок для ее подписчиков.

Напомним, что Деми Роуз пошалила в ванной: это просто наваждение.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз показалась в наряде школьницы, кадры облетели сеть: только для взрослых.

Также Politeka писала, что Деми Роуз засветила все самое сочное в маленьком топе: "Распутный ангел".