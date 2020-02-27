Відома російська актриса Евеліна Бледанс блиснула розкішним тілом просто на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, жінка їде на задньому сидінні автомобіля і їсть фастфуд. При цьому онапризнается, що «скучила за шкідливою їжею». Як можна помітити, Бледанс позує у відвертій майці, поверх якої накинута кофта.

А на іншій фотографії Бледанс позує все в тому ж автомобілі, але вже в позиції лежачи, елегантно показуючи, ніж її нагородила природа. Вона звертається до передплатникам і розповідає, де і коли буде виступати.

Однак сказати що-небудь її прихильники не могли – кадри зірка викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше. російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс опублікувала відео з сином Семеном.

В кадрі артистка знаходиться спиною до дитини. Зірка розповіла, що сидить у вбранні, в якому зазначала 23 лютого (День захисника Вітчизни в Росії).

В цей час дитина актриси ходить позаду неї в головному уборі доктора. Евеліна спілкується з хлопчиком і каже, щоб він проводив огляд і почухав їй спину.

Варто зазначити, що артистка сидить в сукні з глибоким декольте і камуфляжних кольорів. На жінці практично немає макіяжу. У зірки грайливий настрій.

"Як ваше ранок після свята? Лікар потрібний?" - поцікавилася Бледанс у передплатників.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої: «розмір вражає».

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри: «Межа мрій».