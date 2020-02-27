Фітнес-модель Ана Чері порадувала новими знімками з відпочинку і змусила червоніти всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Прямую на Гаваї прямо зараз! Заспамлю дельфінами і смайликами для крику», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Чері позує в море в крихітному купальнику, який ледь прикриває її розкішні форми. Це стало причиною справжньої бурі коментарів з боку її прихильників.

«Боже, у мене навіть екран почервонів», «справжня богиня», «ось вона – зірка фітнесу. Тіло вогонь», «ось це бомби! Та ще й в такому крихітному вбранні», «божественний вигляд», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Ана Чері змусила червоніти чоловіків зі всього світу відвертим знімком.

«Всі посміхаються, бо мій улюблений спортивний бюстгальтер повернеться вже 1 березня! Цей спортивний бюстгальтер буквально робить будь-який розмір грудей виглядати приголомшливо! Також виглядає дуууже мило з джинсами або спідницею! Обожнюю його!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує в чорному облягаючому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Чудова», «дуже добре виглядаєте», «неймовірні форми», «бомба», «вогонь», «божественна», «справжня насолода», -пишуть вони.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.