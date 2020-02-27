Фітнес-модель Ана Чері порадувала новими знімками з відпочинку і змусила червоніти всіх
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Прямую на Гаваї прямо зараз! Заспамлю дельфінами і смайликами для крику», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Чері позує в море в крихітному купальнику, який ледь прикриває її розкішні форми. Це стало причиною справжньої бурі коментарів з боку її прихильників.
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«Боже, у мене навіть екран почервонів», «справжня богиня», «ось вона – зірка фітнесу. Тіло вогонь», «ось це бомби! Та ще й в такому крихітному вбранні», «божественний вигляд», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що Ана Чері змусила червоніти чоловіків зі всього світу відвертим знімком.
«Всі посміхаються, бо мій улюблений спортивний бюстгальтер повернеться вже 1 березня! Цей спортивний бюстгальтер буквально робить будь-який розмір грудей виглядати приголомшливо! Також виглядає дуууже мило з джинсами або спідницею! Обожнюю його!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує в чорному облягаючому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Чудова», «дуже добре виглядаєте», «неймовірні форми», «бомба», «вогонь», «божественна», «справжня насолода», -пишуть вони.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
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