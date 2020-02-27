Фитнес-модель Ана Чери порадовала новыми снимками с отдыха и заставила краснеть всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Направляюсь на Гавайи прямо сейчас! Заспамлю дельфинами и смайликами для крика», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Чери позирует в море в крохотном купальнике, который едва прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной настоящей бури комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, у меня даже экран покраснел», «настоящая богиня», «вот она – звезда фитнеса. Тело огонь», «вот это бомбы! Да еще и в таком крохотном наряде», «божественный вид», - пишут они.

Ранее мы писали, что Ана Чери заставила краснеть мужчин со всего мира новым откровенным снимком.

«Все улыбаются, потому что мой любимый спортивный бюстгальтер вернется уже 1 марта! Этот спортивный бюстгальтер буквально делает любой размер груди выглядеть потрясающе!!! Также смотрится ооочень мило с джинсами или юбкой! Обожаю его!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует в черном облегающем топе и спортивных штанах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Великолепная», «очень хорошо смотритесь», «невероятные формы», «бомба», «огонь», «божественная», «настоящее наслаждение», -пишут они.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

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