Популярна російська співачка Анна Семенович продемонструвала фігуру в тонкій сукні

Зірка опублікувала знімок, на якому позує в легкому платті з глибоким декольте, пише Politeka.net. Наряд виділив вигини красуні: її тонку талію і пишні груди.

Зірка стояла, спираючись об стіну, і піднімаючи край сукні. На руці російської знаменитості - браслет.

Легкий макіяж з акцентом на пишні чорні вії доповнив образ артистки. Ганна дивилася вдалину, відкривши губи.

Поруч з нею знаходилося велике дзеркало і щось схоже на матрац з подушками.

В пості Семенович розповіла, що подивилася фільм "Рокетмен", який їй дуже сподобався. Артистка задумалася про долі людей.

"Є одна закономірність , що тільки через перешкоди, образи, труднощі, біль і страх, людина загартовується і стає мудрішою. Виходить , що душевна глибина приходить після потужного струсу, всесвіт через втрати вчить нас любити себе, інших людей і цей світ 🌍 Через втрати, ми набуваємо", - пояснила Анна.

За словами дівчини, після струсу, приходить розуміння, що він був необхідний, незважаючи на біль.

"Після розчарування приходить любов, після втрати ми купуємо! Це життя, воно цікаве і різноманітне. Головне вірити, що все буде добре 🙏🏼❤️ #мысливслух #життя #мечтысбываются #счастьеесть", - написала артистка.

За дві години пост Анни зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Яке фото!!!😍😍😍", "Прекрасні рядки Ганнуся і все вірно ! І Ви прекрасна , гарна відкрита людина . Дай Бог Вам щастя !😍", "Дякую за цей пост Аня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яка ви Красива❤️ Захоплююся вами", "Красива🌷", "З вірою в краще жити легше❤️", "так Красиво і ніжно", "Аня, дякую Вам величезне за все, бережи Вас Бог, ми Вас дуже любимо 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🌹🌹🌹!!!", "🙏красиво і сильно сказано!", "Ганна все так", "Хороша Ви наша❤️", "Ох, Аня, все вірно, але як буває важко знайти сили пережити! Спасибі! За підтримку!)", "Анюта,яка ти гарна,красуня!!!Фотка вогонь!!!😘💋💃💃💃", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

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