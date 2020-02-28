Популярная российская певица Анна Семенович продемонстрировала фигуру в тонком платье

Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в легком платье с глубоким декольте, пишет Politeka.net. Наряд выделил изгибы красотки: ее тонкую талию и пышную грудь.

Звезда стояла, опираясь о стену, и поднимая край платья. На руке российской знаменитости - браслет.

Легкий макияж с акцентом на пышные черные ресницы дополнил образ артистки. Анна смотрела вдаль, приоткрыв губы.

Рядом с ней находилось большое зеркало и нечто похожее на матрас с подушками.

В посте Семенович рассказала, что посмотрела фильм "Рокетмен", который ей очень понравился. Артистка задумалась о судьбах людей.

"Есть одна закономерность , что только через преграды, обиды, трудности, боль и страх, человек закаляется и становится мудрей. Получается , что душевная глубина приходит после мощной встряски, вселенная через потери учит нас любить себя, других людей и этот мир 🌍 Через потери, мы приобретаем", - рассуждала Анна.

По словам девушки, после встряски, приходит понимание, что она была необходима, несмотря на боль.

"После разочарования приходит любовь, после потери мы приобретаем! Это жизнь, она интересна и разнообразна . Главное верить, что все будет хорошо 🙏🏼❤️ #мысливслух #жизнь #мечтысбываются #счастьеесть", - написала артистка.

За два часа пост Анны собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Какое фото!!!😍😍😍", "Прекрасные строки Анечка и все верно ! И Вы прекрасный , красивый открытый человек . Дай Бог Вам счастья !😍", "Спасибо Аня за этот пост ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какая вы Красивая❤️ Восхищаюсь вами", "Красивая🌷", "С верой в лучшее жить легче❤️", "Красиво так и нежно", "Аня, спасибо Вам огромное за всё, храни Вас Бог, мы Вас очень, очень любим 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🌹🌹🌹!!!", "🙏красиво и сильно сказано!", "Анна все так", "Хорошая Вы наша❤️", "Ох, Аня, все верно, но как бывает трудно найти силы пережить! Спасибо! За поддержку!)", "Анюта,какая ты красивая,красавица!!!Фотка огонь!!!😘💋💃💃💃", - написали пользователи сети.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".