Знаменита американська модель Ебігейл Ретчфорд показала себе в несподіваному грайливому і одночасно романтичному образі

28-річна красуня любить провокувати своїми відвертими знімками в купальниках, в нижній білизні і пікантних нарядах. Завдяки цьому вона швидко набрала величезну популярність в Instagram і тепер регулярно бере участь у фотосесіях для чоловічих журналів і модних брендів, не соромлячись демонструвати своє тіло.

Однак, на цей раз Ебі вирішила приміряти на себе більш романтичний образ. Як повідомляє Politeka, у своїх Сториз модель поділилася коротким відео, на якому вона лежить на ліжку і корчить милі личка на камеру з білою трояндою в руках.

Втім, такий милий антураж не завадив Ретчфорд додати у відео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позує в одному мереживному ліфчику.

До цього ми писали про те, що Ретчфорд опублікувала знімок з басейну. На ньому вона позує в одному купальнику, елегантно приспустивши бретелі і задерши ногу. Образ дівчина доповнила красивими сережками і браслетами. Дівчина заплела волосся, що робить її образ дуже жіночним і спокусливим.

Ебігейл Ретчфорд 28 років. Їй довелося довго працювати в різних сферах перш, ніж вона знайшла своє покликання в модельному бізнесі. Ебі народилася і виросла в США. Дівчина стала по-справжньому популярна завдяки Інстаграм. Сьогодні на неї підписано понад 9 мільйонів чоловік. Найчастіше модель рекламує нижню білизну і купальники. У цій сфері Ебігейл є однією з найбільш високооплачуваних моделей в США.

Козир американської моделі – відвертість її фотографій, іноді переходить всі рамки пристойності. Але шанувальникам подобається, тому рекламні контракти просто «біжать» у руки молодої зірки.

Додамо, що Ебігейл практично щодня намагається балувати шанувальників порцією легкої еротики.

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