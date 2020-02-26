Фітнес-модель Ана Чері змусила червоніти чоловіків зі всього світу новим відвертим знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Всі посміхаються, бо мій улюблений спортивний бюстгальтер повернеться вже 1 березня! Цей спортивний бюстгальтер буквально робить будь-який розмір грудей виглядати приголомшливо! Також виглядає дуууже мило з джинсами або спідницею! Обожнюю його!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує в чорному облягаючому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Чудова», «дуже добре виглядаєте», «неймовірні форми», «бомба», «вогонь», «божественна», «справжня насолода», -пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню.
Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.
Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.
Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.
Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.
Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.
Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.