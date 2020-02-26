Фітнес-модель Ана Чері змусила червоніти чоловіків зі всього світу новим відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Всі посміхаються, бо мій улюблений спортивний бюстгальтер повернеться вже 1 березня! Цей спортивний бюстгальтер буквально робить будь-який розмір грудей виглядати приголомшливо! Також виглядає дуууже мило з джинсами або спідницею! Обожнюю його!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує в чорному облягаючому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Чудова», «дуже добре виглядаєте», «неймовірні форми», «бомба», «вогонь», «божественна», «справжня насолода», -пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню.

Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.

Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.

Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.

Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.