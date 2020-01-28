Американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье
Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета, пишет Politeka.net. Наряд обтянул идеальные формы девушки.
Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.
Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.
Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.
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Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.
Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.
Позади Аны виднелся дом белого цвета, а также различные растения.
"Они собираются увидеть блеск, потому что мы золотые
Они никогда не сломают нас, потому что мы золотые
Они собираются увидеть нас светящимися, потому что мы золотые
🏆🏆🏆 Всем хорошего воскресенья !!", - подписала снимок модель.
Почти за сутки публикация собрала более 170 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети одарили фитнес-модель комплиментами.
Стоит отметить, что сейчас на страницу Аны подписаны 12,4 миллиона пользователей сети.
Напомним, Ана Чери позировала в крохотном бикини, раздвинув при этом ноги. Дополняли образ звезды очки и шляпа в стиле «леопард». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Я просто собиралась опубликовать то, что чувствовала в этой поездке. Серьезный вопрос. Instagram забрал лайки? Потому что я все еще вижу свои», - говорится в подписи.
Ранее мы писали, что Ана Чери привлекла внимание пользователей сети откровенными снимками с отдыха. Девушка отправилась позагорать и поплавать в океане. На снимках девушка появилась в необычном месте. Посреди океана стоят несколько качель, у которых и позирует Ана Чери.
При этом на ней салатовое бикини, которое едва удерживает необъятные формы красотки.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.