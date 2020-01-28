Американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье

Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета, пишет Politeka.net. Наряд обтянул идеальные формы девушки.

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.

Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.

Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.

Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.

Позади Аны виднелся дом белого цвета, а также различные растения.

"Они собираются увидеть блеск, потому что мы золотые

Они никогда не сломают нас, потому что мы золотые

Они собираются увидеть нас светящимися, потому что мы золотые

🏆🏆🏆 Всем хорошего воскресенья !!", - подписала снимок модель.

Почти за сутки публикация собрала более 170 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети одарили фитнес-модель комплиментами.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Аны подписаны 12,4 миллиона пользователей сети.

Напомним, Ана Чери позировала в крохотном бикини, раздвинув при этом ноги. Дополняли образ звезды очки и шляпа в стиле «леопард». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Я просто собиралась опубликовать то, что чувствовала в этой поездке. Серьезный вопрос. Instagram забрал лайки? Потому что я все еще вижу свои», - говорится в подписи.

Ранее мы писали, что Ана Чери привлекла внимание пользователей сети откровенными снимками с отдыха. Девушка отправилась позагорать и поплавать в океане. На снимках девушка появилась в необычном месте. Посреди океана стоят несколько качель, у которых и позирует Ана Чери.

При этом на ней салатовое бикини, которое едва удерживает необъятные формы красотки.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.