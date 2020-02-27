Британська модель і інстадива Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, вразила фігурою

Зірка опублікувала фото в Сториз Інстаграму, де позувала поруч з подругами за столом, пише Politeka.net.

Зірка з'явилася в рожевій сукні з глибоким вирізом, з якого пишні груди ледь не випадали: "Чудово!".

Дівчина сиділа, нахиливши трохи голову, і тримаючи в руках склянку з якимось напоєм.

На ангельському личку Демі виділялися чорні брови і пишні вії. Глянцеві губи розтяглися в усмішці. Виглядала дівчина не тільки дуже привабливо, але й сексуально.

На шиї моделі блищала прикраса, у вухах виблискували сережки, які були видні, завдяки тому, що Роуз прибрала волосся у хвіст.

Подруги зірки теж дивилися в камеру і посміхалися.

Невідомо, скільки б зібрав пост зірки, якби вона опублікувала його не в Стриз, але зазвичай її публікації збирають тисячі лайків за лічені хвилини. Люди завжди обсипають Демі компліментами, і не дивно адже виглядає вона завжди на всі 100%.

Нагадаємо, нещодавно Демі Роуз позувала в сірій кофті на замку з великим декольте. З вирізу пишні груди моделі знов ледь не випадали.

Кофточка підкреслила тонку талію, а штани - пишні стегна.

Демі притулилася до красеня-лікаря, до якого прийшла на прийом.

В пості Роуз зізналася, що "робить" собі зуби.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вирішила прогулятися по вулицях Лос-Анджелеса в дуже пікантному вбранні. Вона одягла топ, який більше схожий на ліфчик, а на низ одягла лосини.

Видно, що під лосинами у дівчини немає білизни. Поверх одягу Демі накинула джинсову куртку. Образ вона доповнила маленькою сумочкою і зібраним хвостом.

Нагадаємо також, що Демі Роуз показала, як розважається в сонячному Лос-Анджелесі.

Так, на фото зі сториз зірка стоїть на ледве помітному рожевому купальнику в оточенні також частково роздягнених молодих на вигляд дам.

Дівчата зробили групове селфи і на знімку посміхалися, будучи, ймовірно, в прекрасному настрої і передчутті прогулянки по знаменитим нескінченним пляжам LA.

Нагадаємо, що Демі Роуз побешкетувала у ванній: це просто мана.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз здалася в наряді школярки, кадри облетіли мережа: тільки для дорослих.

Також Politeka писала, що Демі Роуз засвітила все соковите в маленькому топі: "Розпусний ангел".