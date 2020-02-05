24-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян из-за ее внушительных форм, показала, какой горячей может быть

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Деми предстала в одном лишь нижнем белье - соблазнительном боди коричневого цвета. При чем, глядя на фото, становится непонятно, как у нее получилось "запихнуть" роскошные прелести в такой маленький "наряд". На плечи модель накинула шаль из тонкой ткани. Деми облокотилась "пятой точкой" об умывальник и пленительно смотрит прямо в объектив. Модель распустила волосы и часть локонов рассыпались на плечах.

Упругие прелести красотки, облаченные в крошечный боди, никого не могут оставить равнодушным. Ее осиная талия и выдающиеся бедра, а также, само собой разумеется, пышный бюст смогут свести с ума любого.

За несколько часов пикантное фото Роуз "лайкнули" более полумиллиона человек. Фолловеры рассыпались в комплиментах.

"Перерыв в ванной! ❤❤❤🤣🤣🤣"

"Красивая милая принцесса 😘💸"

"Идеально все, детка, боже мой!🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Деми взбудоражила сеть, выставив напоказ свое главное достоинство. Девушка предстала в бикини лежащей на пальмовой ветке вниз животом. На камеру без тени смущения она посветила сочным необъятным "персиком". Деми повернула голову и игриво посмотрела в объектив.

На другом кадре Роуз полностью лишилась стыда, а своих поклонников - дара речи, когда показала себя абсолютно голой. Она предстала в водоеме в пещере, прижавшись упругим бюстом к ограде. Румянец на ее щеках, видимо, говорит отнюдь не о смущении, а о раскрепощенности и смелости.

Кроме того мы писали, как Деми покорила сердца миллионов фанатов, показав себя в летнем легком платье желтого цвета, которое тесно обтянуло ее огромных "близняшек". Девушка облокотилась о колонну, подняв ножку кверху и задрав тем самым подол.

Напомним, что Деми Роуз вывалила аппетитных «близняшек» и задрала ноги : «Большая редкость…».

Также Politeka писала, что новая Кардашьян полностью разделась и вывалила все свое «добро» на камеру: «влажная детка».